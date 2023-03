Chiara Ferragni, bufera per una foto in bikini: "Zampino di Photoshop"

20 marzo 2023 a

Chiara Ferragni è finita nella bufera. Ancora una volta. Gli haters sono sempre a lavoro e l'influencer è stata fortemente criticata per uno dei suoi ultimi scatti postati sui social in cui è apparsa in bikini. In vacanza a Marrakech, la Ferragni è stata molto attiva sui social e ha voluto mostrare il suo corpo in questo momento di relax che si sta concedendo dopo i problemi degli ultimi tempi, basti pensare a quanto accaduto a Fedez, ma anche alla multa alla Rai arrivata per le dirette Instagram della influencer e di Amadeus sul palco dell'Ariston a Snaremo 2023.

Ma a quanto pare le foto postate dalla Ferragni in bikini non sono state digerite da alcuni follower che l'hanno attaccata in modo pesante: "Nulla contro i fondo schiena photoshoppati, per me lo può fare tranquillamente come lo possono fare tutti, però non capisco perché da lei. Mi spiego meglio, lei a Sanremo ha rappresentato soprattutto la figura vera e proprio della donna ,abbattendo tutti gli stereotipi, e normalizzando la donna, nuda, magra, obesa ,con una gonna corta, con un intimo addosso.



Passando un messaggio dove noi donne bisogna essere apprezzate per come siamo,e allora mi chiedo perché modificarsi il sedere, dopo aver fatto un discorso del genere? Ripeto non ho nulla contro, a me non cambia la vita però non capisco…” e anche “A Sanremo sembravi più magra … non è che qui dietro c’è lo zampino di Photoshop?” oppure “Pensati… photoshoppata“. Insomma critiche feroci che hanno acceso il dibattito sui social.