Fazio silurato dalla Rai? La voce pesante: "Chi arriva al suo posto"

Si respira aria di cambiamento su Rai 3. Fabio Fazio potrebbe cedere il posto a Massimo Giletti. Stando a quanto riportato da alcuni retroscena, "il rinnovo del contratto di Fazio con i nuovi vertici che potrebbero arrivare a maggio sarebbe tutt’altro che automatico". Secondo TvBlog.it "Massimo Giletti potrebbe editare lo spazio della prima serata della domenica su Rai3 al posto di Che tempo che fa".

Addirittura, si parla di una trattativa che procede a gonfie vele, quella tra il conduttore di La7 e la Rai. "Stavolta - si legge - la cosa potrebbe davvero andare in porto". Intanto Fazio potrebbe finire a Discovery. "Lasciare la Rai è stato un dolore profondo, ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte - ha ammesso intervistato da Francesca Fagnani a Belve -. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone".

Chi ci sarebbe dietro l'addio, il giornalista lo sa bene: "Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni. So benissimo chi è ma non voglio dirlo". E a proposito di Mediaset, ha ammesso: "Ho un ottimo ricordo degli incontri con gli uomini Mediaset, ma mi è dispiaciuto non essere riuscito a dialogare con Pier Silvio Berlusconi, se ci fossimo incrociati sarebbe stato diverso. A me piace incontrare chi decide".