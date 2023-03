Belve, Claudia Pandolfi confessa: "Anche un po' lesbica. Quando..."

20 marzo 2023 a

"Sono eterosessuale ma anche un po' lesbica. Per un breve periodo ho avuto una fidanzata": Claudia Pandolfi lo ha rivelato a Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. Poi ha aggiunto: "Mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro. In quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono posta alcun problema e ho vissuto questa storia bellissima, che è durata un mesetto".

A un certo punto la conduttrice, citando l'attrice Carolina Crescentini, le ha chiesto se anche lei pensa che gli sceneggiatori quando non sanno che fare inseriscono "de botto" delle scene di sesso nei film o nelle serie tv. E la Pandolfi ha risposto: "Ha ragione, spesso sono proprio superflue ai fini del racconto". La Fagnani allora le ha domandato se a lei sia mai capitato. "Sì, nel film "Quando la notte" di Cristina Comencini, un film eccezionale, anche se alla fine ci fu un momento di sesso che poteva durare anche un quarto d'ora di meno. Per farti capire quanto era lungo", ha spiegato l'attrice.

Poi, mentre si parlava del film mancato con Tinto Brass, la Fagnani ha chiesto alla sua ospite a cosa fosse dovuto il suo rifiuto. E la Pandolfi ha raccontato: "Lessi una scena e chiusi il copione di botto. La protagonista sdraiata sul letto romanticamente giocava sfogliando la propria margherita. Non me la sono sentita, ma quello con Tinto Brass fu uno dei pranzi più divertenti della mia vita".