Belve, Ornella Vanoni rivela: "Amadeus era terrorizzato"

C’è grande attesa per assistere all’intervista di Francesca Fagnani a Ornella Vanoni. Stasera, martedì 21 marzo, andrà in onda l’ultima puntata di Belve e ci si attendono fuochi d’artificio con la cantante, che non è mai scontata e soprattutto non ha peli sulla lingua. Dalle anticipazioni già filtrano alcune dichiarazioni interessanti, come quelle sull’ex Gino Paoli e sulla sua partecipazione in qualità di ospite al Festival di Sanremo.

“Anche lui sarebbe meglio non dicesse… - ha dichiarato la Varoni - guarda quello che ha cercato di raccontare a Sanremo, come se fosse a casa sua. Si è dimenticato che era a Sanremo. Ha visto Morandi e gli è partita quella roba lì, che non andava fatta. Amadeus era terrorizzato e l’ha portato via. Io sono ironica, lui no. Questa ironia di me si sa, si vede e si sente. Di lui proprio no. Però se vuole essere ironico, governo, non diamogli contro”.

Inoltre la Vanoni ha confermato quello che considera il suo più grande vizio: “Le canne. A un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno, ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina”. La Vanoni ha parlato anche di un particolare della sua vita privata: quando era giovane era solita camminare per casa nuda. “Tutti mi dicevano che mi avevano visto dalle finestre. Sono una scostumata”, ha dichiarato.