Hunziker, "c'è un grande gossip": l'annuncio spiazza i fan

Michelle Hunziker si concede qualche ora di relax. E lo fa in compagnia dei suoi due cani. La conduttrice e showgirl di Mediaset, da tempo sui social mostra il suo amore per gli animali. Un amore che dura da anni e la Hunzkier è impegnata in prima persona nella difesa dei diritti degli amici a 4 zampe. E così sui social la Hunziker ha mostrato ai suoi fan Lilly e Odino. "Sono inseparabili", ha affermato la showgirl inquadrando due dei suoi cani.

La barboncina Lilly, che vive con lei, e il levriero Odino che vive con l'ex marito Tomaso Trussardi. E i due amici a 4 zampe non mancano mai nelle reunion di famiglia con l'ex marito e con i figli. Ed è così che nell'ultima stories ironica la Huziker ha annunciato "un gossip": "E' nata una grande storia d'amore... Lilly e Odino sono inseparabili". In pochi istanti migliaia di follower hanno inviato like e cuoricini alla Hunziker.

In tanti infatti si riconoscono nella showgirl per l'amore puro per gli animali che spesso sono davvero gli amici più fedeli dell'uomo. E di certo Lilly e Odino ormai sono del tutto inseparabili da Michelle e da Tomaso.