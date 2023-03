Chiara Ferragni, l'"agguato" di Fedez: "In teoria questo era per lui..."

22 marzo 2023 a

a

a

Fedez ha ritrovato la serenità e ha anche ricominciato a fare scherzi alla sua famiglia, postando il tutto sui social. Prima ha ripreso sua figlia Vittoria che, come ogni mattina, non vuole svegliarsi e preferisce dormire. Cosa ha fatto quindi il rapper per farla svegliare subito? Nelle stories Instagram, ha chiesto alla piccola: "Buongiorno princess, ci svegliamo?". E lei, coprendosi il volto, ha detto un secco "No". "C'è il cioccolato - ha detto allora il cantante - se ti svegli c'è il cioccolato". L'attenzione di Vittoria a quel punto era tutta per il papà.

"Più feroce è, meglio è": Piero Chiambretti, lo schiaffo ad Aldo Grasso

Nelle stories successive, invece, Fedez ha preso di mira la moglie Chiara Ferragni con il nuovo giocattolo di casa Ferragnez: una pistola di plastica sparacartucce. Come sempre, il tutto è stato documentato su Instagram. Nel video si vede il rapper che attira l'attenzione della moglie chiamandola e, appena Chiara esce dalla stanza, le punta il giocattolo addosso.

Alla fine Fedez si è fatto aiutare anche dalla baby sitter che, chiedendo a Chiara di andare in stanza, si è praticamente resa complice dello scherzo. "In teoria questo era il regalo per il compleanno di Leone", ha ammesso Fedez nelle stories. Poi ha continuato a puntare il giocattolo contro Chiara, ridendo.