Valentina Ferragni, la foto dei tacchi a spillo fa impazzire tutti

Chiara Ferragni e la sorella Valentina Ferragni, entrambe fashion blogger e influencer sono andate insieme a cena con il resto della famiglia con un look molto simile ma con scarpe diversissime. Se entrambe, infatti, hanno optato per uno stile total black e piuttosto rock, la moglie del rapper milanese Fedez ha oprato per un paio di - lussuose - scarpe da ginnastica mentre la sorellina per un paio di tacchi vertiginosi.

Chiara, Valentina e l'altra sorella Francesca Ferragni sono andate a cena insieme alla madre Marina Di Guardo al Ristorante Sadler per una degustazione. Mentre la mamma ha optato per una blusa azzurra semi trasparente le tre figlie erano tutte e tre vestite di nero come mostra una delle stories pubblicate a fine serata da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram.

In particolare Chiara Ferragni ha voluto immortalare il dettaglio delle scarpe indossate da lei e dalla sorella Valentina. Chi indossava le sneakers e chi i tacchi? Chi ha cercato di sdrammatizzare il look è stata Chiara che infatti indossava le classiche Adidas Gazelle rivisitate da Gucci abbinate a una tuta da biker e al giubbotto The Attico, mentre Valentina che portava dei jeans sfrangiati ha optato per dei tacchi tempestati di cristalli neri e argento.