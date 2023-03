Ilary Blasi, "Bastian è uscito dall'hotel e...": il gesto che spiega tutto

22 marzo 2023 a

a

a

Ilary Blasi e Bastian Muller più innamorati che mai. I due avrebbero trascorso insieme lo scorso weekend a Milano. Ancora una volta all'insegna del romanticismo. Come dimostrano alcuni gesti ripresi e paparazzati dal settimanale Chi: lui per esempio sarebbe uscito dall'albergo in cui i due hanno soggiornato per andare a comprarle un fiore. Lei, dal canto suo, non lo avrebbe mai lasciato da solo un attimo. I due si sono fatti vedere sempre mano nella mano. E non sono mancate attenzioni reciproche e sguardi e baci speciali.

"Un giorno vi dirò tutto": Ilary Blasi, la minaccia e il segreto che scotta

Nonostante la distanza, insomma, i due riescono sempre a esserci l'uno per l'altra. Bastian infatti è di Francoforte, mentre lei di Roma. Ma riescono comunque a ritrovarsi spesso, "almeno una volta alla settimana, anche di più se gli impegni di lavoro di entrambi lo permettono", fa sapere Leggo.

Ilary Blasi? Una storia di corna: chi ha fatto fuori dall'Isola dei Famosi

Nelle foto scattate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice - che a breve inizierà a condurre la nuova edizione dell'Isola dei Famosi su Canale 5 - è apparsa in splendida forma, bellissima, sexy e avvolta in un tubino viola con un paio di stivali neri. Sembra proprio che la Blasi sia tornata a sorridere. E non è escluso che Bastian, in questo, abbia avuto un ruolo fondamentale.