Aurora Ramazzotti, ci siamo? Il dettaglio in una foto rivela tutto

22 marzo 2023 a

Aurora Ramazzotti a un passo dal parto. Nonostante la data non sia stata resa pubblica, i tanti fan hanno notato un dettaglio non da poco. Michelle Hunziker in queste ore ha pubblicato alcune storie che vedono protagonista proprio la figlia. A corredo il commento "Mia figlia è tutta un bebè". In primo piano il pancione, ma dallo sfondo ecco che spuntano delle valigie. Un dettaglio che fa pensare che Aurora sia pronta per raggiungere la clinica svizzera dove darà alla luce il primo figlio.

Aurora infatti dovrebbe partorire la prossima settimana, il termine della gravidanza sarebbe tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Pochi giorni fa la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si era lasciata andare a un difficile sfogo. "D'istinto - ha ammesso - volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio. Sono una donna, ho visto crescere più sorelle che fratelli, avrei avuto più esperienza. A una bambina potrei insegnare come difendersi da quello che ho affrontato anche io".

Poi il paragone con mamma Michelle: "Ci sono quelle come mia madre che adorano essere incinte e poi altre, come me, che fanno più fatica. Non è stato il periodo idilliaco che mi avevano dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne, perché ti senti sbagliata. La gente non accetta che tu possa vivere la gravidanza in modo diverso dall'entusiasmo".