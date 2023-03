Mattino 5, Valeria Marini imbarazza la Panicucci: cala il gelo

22 marzo 2023 a

Una gaffe pazzesca quella di cui si è resa protagonista Valeria Marini a Mattino 5. In collegamento con la conduttrice, Federica Panicucci, la showgirl ha rivelato che sarà una delle protagoniste assolute della prossima edizione di Back to school, in onda su Italia 1 a partire da mercoledì 5 aprile. "Ci vediamo tutti mercoledì 5 aprile con Back to school su Canale 5 con la meravigliosa stellare Federica Panicucci", ha detto la Marini, mettendo in difficoltà la presentatrice.

"No Valeria, su Italia 1… Vedi che sei una ripetente? - l'ha corretta scherzosamente la Panicucci -. Valeria, su Italia 1… Diamo bene l’appuntamento”. A quel punto la soubrette ha riso di gusto sostenendo di aver fatto questo errore in modo intenzionale. Successivamente la conduttrice ha colto l’occasione per dare qualche anticipazione sulla prossima edizione di Back to school: "I maestri che hanno esaminato non soltanto Valeria Marini, ma ben 30 personaggi dello spettacolo, sono veri. E non è stato affatto facile".

La Panicucci, infine, ha dichiarato di non poter dire se la showgirl è stata promossa o meno, ma ha comunque voluto anticipare ai numerosi telespettatori che è riuscita a dare spettacolo: “Io non posso anticiparvi niente, ma posso garantirvi che Valeria Marini è stata una ripetente strepitosa”.