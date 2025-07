Federica Panicucci, "sei orrida": la vergogna, linciata per questo video

Nell'era della gogna mediatica e del perbenismo, anche un semplice video postato su Instagram può scatenare un polverone. È il caso di Federica Panicucci, che di recente ha pubblicato sui social un breve filmato direttamente dall'Africa, dove si trova insieme alla sua famiglia per trascorrere qualche giorno di pausa dagli impegni lavorativi. La conduttrice di Mattino 5 si è mostrata ai suoi followers mentre si costa con i suoi figli una colazione immersa nella Savana. Nel quadretto in stile famiglia ci sono anche gli immancabili animali: due giraffe e ben tre antilopi.

Sui social però la Panicucci è stata travolta dalle critiche. Il post ha ottenuto più di 20mila like e tanti commenti. Alcuni poco lusinghieri: Tutto così artefatto"; "Tristezza, altro che bella esperienza. Questo video racchiude quello che è l’orrido essere umano, padrone del mondo e degli animali"; "Ostentare ricchezza in un paradiso così, a discapito degli animali, è vergognoso"; "Poveri animali. Snaturati e sfruttati"; "Colonialismo versione 2.0.; "Questa non è Africa è un parco giochi". "Sembra più intelligenza artificiale che realtà, bhà"; "Ma che bella cafonata! Ti aspettiamo al prossimo servizio sul turismo rispettoso e sostenibile".