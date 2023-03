Mara Venier, "te ne vuoi andare in pensione?": chi finisce nel mirino

22 marzo 2023 a

a

a

Mara Venier non ci sta e risponde a tono a chi la vorrebbe già in pensione. "Ancora! Ma basta, ma sta dappertutto. Ma te nel vuoi andare in pensione!”: queste le parole ironiche della conduttrice rivolte a se stessa. La Venier, nelle sue storie Instagram, ha immortalato il suo tragitto in macchina per le vie di Roma. Tragitto durante il quale ha incrociato un autobus con sopra una pubblicità con il suo volto. E a quel punto ha stuzzicato i suoi detrattori.

"Ma quelle donne le pagavi?": sconcerto in Rai, la domanda di Mara Venier a Pupo

La presentatrice veneta sta vivendo un periodo d’oro, dopo aver raggiunto il traguardo dei 30 anni alla conduzione di Domenica In ed è anche richiestissima dalle aziende come testimonial. Intanto la Venier ha svelato di essere ancora innamorata del suo lavoro e di non aver intenzione di andare in pensione. La passione per il mestiere di conduttrice la spinge a non mollare e l’affetto del pubblico in questi anni l’ha aiutata molto.

"Quelle sono tutte tro***": Sgarbi-choc, si scatena l'inferno da Mara Venier. E poi...

In questi giorni a preoccupare la Venier sono state le condizioni del suon ex Jerry Calà, finito in ospedale a causa di un infarto. Per fortuna l'attore si è ripreso ed è stato dimesso. Subito dopo il malore, la conduttrice ha voluto dedicargli un dolce post in cui ha scritto: “Jerry è stato operato stanotte a Napoli, ha avuto un infarto. Sta bene e sta recuperando, pur rimanendo in terapia intensiva”. E infine: “Amore mio, che spavento mi hai fatto prendere”.