Eros Ramazzotti, "meglio tenere. Così le persone...": sfogo e mistero

"È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio": Eros Ramazzotti ha postato questa citazione di Mark Twain nelle sue storie Instagram. E così ha fatto incuriosire, ma anche insospettire, i numerosi fan che lo seguono sui social. Eros, infatti, non ha specificato a chi fosse rivolta la frase. Di qui la "caccia" al destinatario misterioso. Che però non sarebbe ancora stato individuato.

Questo, comunque, è un bel periodo per il cantante, che a breve diventerà nonno del suo primo nipotino. Tra pochi giorni, infatti, la sua primogenita Aurora dovrebbe partorire. Ma non è tutto. Perché pare che di recente l'artista abbia ritrovato anche l'amore. Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, la presunta nuova fiamma di Ramazzotti si chiamerebbe Dalila Gelsomino e si tratterebbe di una milanese trasferita in Messico.

Eros Ramazzotti canta a Milano, ma Aurora… il caso in famiglia

Pochi giorni fa il cantante ha condiviso tra le storie Instagram l’immagine di un bacio e poche parole: "Auguri amore mio". Sia la dedica che l'immagine hanno subito fatto il giro del web. Eros Ramazzotti, insomma, non sarebbe più single. Dopo l’amore con Michelle Hunziker e la relazione con Marica Pellegrinelli, ci sarebbe una nuova donna nella sua vita.