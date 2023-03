Antonella Clerici e le corna: "Perché non mi sono nascosta"

23 marzo 2023 a

a

a

Antonella Clerici si confessa in una lunga intervista al settimanale Oggi. La conduttrice apre il suo cuore e parla dei suoi ex amori, dei tradimenti subiti e del suo attuale compagno, l’imprenditore Vittorio Garrone. "Sono come l’Araba Fenice: quando pensano che io sia finita, risorgo dal nulla e il destino mette sulla mia strada qualcosa di bello", dice la Clerici riferendosi sia al lavoro sia alle sue relazioni sentimentali.

Con Garrone l'amore, iniziato sette anni fa, va a gonfie vele. I due vivono insieme ai figli nati da precedenti relazioni: Maelle che è nata nel 2009 dalla relazione tra Antonella ed Eddy Mertens e Vittorio, Beatrice, Luca e Agnese, nati da un precedente matrimonio di lui. Una famiglia allargata che ha imparato a volersi bene durante la pandemia.

"Ero prosciugata. E con Vittorio...": Antonella Clerici, il momento più duro

"Nel 2018 ero prosciugata dagli impegni e sentivo che volevo vivere sino in fondo la storia con Vittorio. È l’uomo più solare, simpatico e protettivo che abbia mai incontrato. Se potessi esprimere un desiderio chiederei di invecchiare con lui", dichiara la Clerici. "Ho imparato a non prendere più troppi impegni per non sentirmi schiacciata dal lavoro" e "quando una storia d’amore non funziona più o fa male, la chiudo. Quando un lavoro non è più adatto a me, cambio", aggiunge.

La conduttrice parla anche di una delle cose che l'ha fatta soffrire molto, il tradimento dell’ex compagno e padre di sua figlia: "Avevo le corna ed era su tutti i giornali. Stavo male. Il pubblico si fida di me perché avrei dovuto far finta di nulla?".