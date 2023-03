Michelle Hunziker, "il top non nasconde nulla": la foto virale | Guarda

Roberto Tortora 24 marzo 2023 a

Una “nonna” bellissima. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, pronta ad accogliere il nipotino che le darà sua figlia Aurora, entrata ormai nel nono mese di gravidanza. A 46 anni, infatti, la conduttrice svizzera sembra più ancora una ragazzina, pronta a conquistare il mondo. Classe 1977, sembra assurdo, mamma di tre figlie e prossima, dunque, a diventare nonna. Bellissima e sensuale, Michelle si mostra in una foto su Instagram da perdere la testa, il top non nasconde nulla. Sorriso meraviglioso e il suo taglio super trendy, grazie alla parrucchiera che condivide con Ilary Blasi e che sta facendo impazzire tutte le sue fan, ma anche un top scollato che lascia intravedere un decolleté da urlo.

Le due si sono incontrate di recente a Milano, immortalate da Chi. Entrambe hanno sofferto in amore, Michelle dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. E pare che le due si siano scambiate molte confidenze sui loro rispettivi rapporti, dandosi consigli utili a vicenda, da grandi amiche quali sono. Scherzando, sempre su Instagram, la Hunziker millanta poi uno scoop nelle sue stories, in cui dice: C'è un grande gossip. È nata una grande storia d'amore”. Qualcuno ha subito pensato al parto della figlia, e invece… la sorpresa: “Lilly e Odino sono inseparabili”, dice la conduttrice, riferendosi ai suoi cani.

La showgirl italo-svizzera è tra gli ospiti della prima puntata di Felicissima Sera, lo show d’intrattenimento del duo comico Pio & Amedeo (Pio D’Antini e Amedeo Grieco). Un favore restituito per la presenza dei due a “Michelle Impossible”, il one woman show della Hunziker. In onda in prima serata su Canale 5, nel programma oltre a Michelle ci sarà spazio per ben tre cantautori, a partire dalla vincitrice di Sanremo Elisa, seguita da Zucchero, che in quella fortunata edizione dell’Ariston scrisse entrambe le canzoni finaliste, e Gigi D’Alessio, reduce dal successo di The Voice Senior e Kids.