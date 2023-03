Lucia Annunziata, bordata di Pio e Amedeo: "L'hai mai vista..."

25 marzo 2023 a

a

a

Pio e Amedeo non hanno usato giri di parole e come sempre nel loro "Felicissima Sera" sono stati diretti e hanno messo nel mirino parecchi vip. Tra gli ospiti in studio c'era anche Gigi D'Alessio, uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico. Quando si è presentato in studio Gigi D'Alessio è stato accolto da Pio e Amedeo con tutti gli onori. Ma una frase pronunciata da uno dei due comici non è passata inosservata: "Gigi, i radical chic ti snobbano, lo sai no?".

Il cantante sorridendo è rimasto in silenzio. Poi l'affondo di Pio e Amedeo: "Ora ci chiediamo, ma tu, dico tu Gigi, te la immagini la Annunziata che ascolta una tua canzone?". In studio è calato subito il gelo, ma una risata di D'Alessio ha immediatamente spento l'imbarazzo.



"Quando l'ha saputo ha fatto la faccia...": Pio e Amedeo, bordata sulla Toffanin

Poi nel corso della gag con il cantante napoletano, Pio e Amedeo si sono esibiti su alcuni pezzi del repertorio di D'Alessio. Il pubblico ha apprezzato e di fatto ha applaudito il cantante nonostante resti fuori, come affermano Pio e Amedeo, dai radical chic (di sinistra). Insomma tra una battuta e l'altra, Gigi D'Alessio ha dato una lezione a chi lo critica sena se e senza ma...