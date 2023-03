Pio e Amedeo in ginocchio davanti a Pier Silvio Berlusconi: "Per favore..."

25 marzo 2023 a

Pio e Amedeo in ginocchio davanti a Pier Silvio Berlusconi. Nel corso di questa prima puntata della nuova stagione di "Felicissima Sera", tra gli ospiti in studio c'è anche Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo si è sottoposta alle domande scomode del duo comico che in modo irriverente e ironico ha indagato sulla vita privata della Toffanin.

"Lo sai che una volta mentre eri incinta e avevi voglia di coccolata Pier Silvio è sceso e ti ha preso il 50 per cento di una azienda dolciaria?", scherzano Pio e Amedeo con la Toffanin. Poi ad un tratto il tono dei due cambia e si inginocchiano davanti alle telecamere: "Possiamo rivolgerci direttamente al nostro presidente? Possiamo parlare direttamente con lui?".

"Questa è una domanda intima". Toffanin paonazza: l'affondo di Pio e Amedeo su Pier Silvio



La telecamera va a cercare il volto di Pio e Amedeo inginocchiati e parte l'appello: "Caro Pier Silvio vogliamo dirti che devi prendere in moglie questa ragazza. Non devi più aspettare devi farlo...". La Toffanin divertita ride alle loro spalle. Un momento comico che ha divertito e non poco il pubblico presente in studio, ma anche la conduttrice di Verissimo che si è prestata per una delle gag più divertenti di questa prima puntata di "Felicissima Sera".