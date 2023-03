Loretta Goggi, amara sorpresa dopo la puntata: perché rischia grosso

25 marzo 2023 a

a

a

Pio e Amedeo battono Loretta Goggi. Nella serata di venerdì 24 marzo ad avere la meglio in fatto di ascolti è Felicissima Sera – All Inclusive che regala a Canale Cinque 2.8 milioni di utenti e uno share pari al 19.5 per cento. Una cifra che non fa sfondare la trasmissione, ma che basta a sorpassare Benedetta Primavera. Su Rai 1 la Goggi intrattiene 2.5 milioni di spettatori (15.8). Solo la scorsa settimana la cantante aveva incollato davanti al piccolo schermo 2.6 milioni di utenti (16.5 per cento). Fratelli di Crozza (Nove), invece, conquista oltre l’1.1 milione di spettatori (5.8)

"Non deve farlo": Loretta Goggi nella bufera per un gesto in tv

Qui i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 24 marzo 2023:

Rai Uno – Benedetta Primavera: 2.481.000 spettatori (15.8 di share);

Canale 5 – Felicissima sera – All inclusive!: 2.794.000 spettatori (19.5);

Rai Due – N.C.I.S.: 954.000 spettatori (4.7); N.C.I.S. Hawai’i: 758.000 spettatori (4.3);

Italia 1 – Homefront : 1.157.000 spettatori (6.3);

Loretta Goggi, per lei è finita? Ecco chi arriva a sfidarla...

Rai Tre – Alberto Tomba. Vincere in salita : 637.000 spettatori (3.4);

Rete 4 – Quarto Grado: 1.126.000 spettatori (7.9);

La7 – Propaganda Live: 785.000 spettatori (5.7);

TV8 – 4 Ristoranti: 385.000 spettatori (2);

Nove – Fratelli di Crozza: 1.109.000 spettatori (5.8).