Domenica In, Mara Venier fulmina Iva Zanicchi: "Ma che ca**?"

Iva Zanicchi non si contiene. Ospite di Domenica In nella puntata in onda il 26 marzo su Rai 1, la cantante non si censura. Ricordando il compianto Paolo Limiti, l'artista si è spazientita a causa dell’utilizzo del microfono. Da qui la parolaccia: "Eh, ma caz***", ha scandito scatenando la reazione di Mara Venier che l'ha fulminata con lo sguardo invitandola a tornare a parlare di Limiti. "Metti giù il microfono e ritorniamo a Paolo", è stato l'invito della padrona di casa.

"Forse diventano lesbiche": Vittorio Sgarbi senza freni, sconcerto su Rai 1

E ancora, sempre la Venier: "Già con Sgarbi è successo di tutto". Il critico d'arte si è presentato nella puntata precedente con le due figlie, Alba ed Evelina. La Venier ha ricordato che proprio Evelina è del 2000. Immediata la reazione scomposta di Sgarbi: "Sei del 2000? Devi stare attenta, allora… C’era una mia assistente che diceva che quelle nate nel 2000 sono tutte tr***". In studio è subito calato il gelo, ma la sparata non è piaciuta al web.

"Ma quelle donne le pagavi?": sconcerto in Rai, la domanda di Mara Venier a Pupo

Tanto da costringere il diretto interessato a dare una spiegazione: "Voglio scusarmi perché siamo esposti ai social, non hanno capito che il tono scherzoso rientra tra un rapporto talmente vivo con le mie figlie, che io considero ragazze senza doverle educare. Quindi ho detto due cose sbagliate: la prima sposarsi un ricco, che era una battuta; l’altra la battuta sulle tr… che non era mia, ma di una mia ex assistente». Subito dopo si è scusata anche Mara Venier, affermando di dissociarsi totalmente dalla 'battuta'".