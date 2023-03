Domenica In, Vittorio Sgarbi senza freni: "Forse diventano lesbiche"

19 marzo 2023 a

"Cercherei di evitare di diventare nonno…": Vittorio Sgarbi, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ha rivelato di non volere nipoti per il momento. E poi ha aggiunto: "Le mie figlie potrebbero diventare lesbiche! D’altronde oggi non c’è niente di brutto in questo, è tutto fluido”. A proposito del padre Giuseppe, invece, il critico d'arte ha specificato che si è trattato dello scrittore più tardivo in Italia, vista l’età in cui ha iniziato a scrivere: “Ha realizzato quattro libri nell’arco di quattro anni, da 93 a 97 anni, quando poi è morto prima di vedere pubblicata la sua ultima opera. Ha anche vinto il Premio Bancarella”.

Parlando della sua vita privata, invece, il critico d’arte ha sottolineato: “Ho fatto tre figli con donne di 34 anni, ma la mia idea è che una ragazza abbia l’intelligenza di fare un figlio tra i 18 e i 20 anni. Poi, quando ne ha 35, si libera del marito! Se invece fa i figli troppo avanti, diventa una vecchietta, una befana“. Affermazioni che hanno fatto sorridere la padrona di casa e il pubblico in studio.