Annalisa, ora è irriconoscibile: la foto che diventa virale

27 marzo 2023

Annalisa è irricionoscibile. Almeno questa è stata la reazione dei suoi fan per il cambio look della cantante. Annalisa in un solo colpo ha messo da parte la sua capigliatura rossa e ha sostituito il tutto con un caschetto castano scuro. Poi piercing al naso, un percing particolare conosciuto meglio come come "bridgle percing".

Un cambio look così radicale che ha lasciato i fan senza parole e di fatto ha dato il a una raffica di commenti sui social: "Incredibile è totalmente irriconoscibile", ha scritto un utente commentando la foto con il nuovo look di Annalisa. Ma non è la prima volta. Dopo aver partecipato ad Amici aveva stravolto la sua immagine con capelli rossi molto lunghi. Adesso è arrivato il tempo di darci un taglio per lasciare spazio a un caschetto scuro.

Il post postato sui social con il nuovo look della cantante ha di fatto lasciato i fan senza parole ed è diventato in pochi minuti virale sul web. Qualcuno insinua il dubbio che possa trattarsi di una parrucca, ma di fatto a quanto pare si tratta di un vero e proprio colpo di forbici.