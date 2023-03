Chiara Ferragni, il viaggio è un incubo: "Per tre giorni così"

Roberto Tortora 28 marzo 2023 a

Disavventura africana per Chiara Ferragni. L’influencer è volata, infatti, nel continente nero in vacanza con alcuni amici. Un viaggio in programma dal 2020, ma purtroppo rimandato per ben 3 anni, a causa della pandemia. Una volta giunta a Johannesburg, in Sudafrica, ha scoperto, però, che la Lufthansa, compagnia con cui aveva volato, le ha smarrito i bagagli. I suoi e quella dell’amica e collega Chiara Biasi. In una stories Instagram, la Ferragni ha così annunciato la sventura: “Ragazzi siamo arrivati in Africa. Purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati, per favore Lufthansa mandatele qui presto”. Nel frattempo, Fedez è rimasto a Milano a cambiare i pannolini di sua figlia Vittoria. “Per almeno 3 giorni starò vestita così”, ha invece commentato sconsolata Chiara Biasi. Pare che il gruppo di amici sia partito dall'aeroporto di Milano Linate, per poi fare uno scalo all'aeroporto di Francoforte, in Germania. È molto probabile che per eseguire il cambio, la compagnia aerea abbia lasciato indietro le valigie di alcuni passeggeri, tra cui quelli di Chiara Ferragni, Chiara Biasi e tutto il resto del gruppo.

Mentre la Ferragni è letteralmente “agli antipodi”, c’è chi torna sulla sua performance sanremese, nello specifico Pio e Amedeo con la seconda stagione del loro programma su Canale 5, “Felicissima Sera”. Il duo comico ha simulato una sfilata, smascherando alcuni figuranti che avevano scritte sulle spalle, simili a quelle della Ferragni. Ad esempio un ragazzo sovrappeso aveva la scritta "pensati magro", un altro "pensati in grande" rispetto alla propria statura e un altro dei figuranti aveva la scritta "penso solo a quello".

Ora la domanda cruciale, però, è un’altra: riuscirà Chiara Ferragni a sopravvivere all’estero tanto tempo, sempre con gli stessi abiti addosso? Non è da escludere che sia corsa subito ai ripari, facendosi inviare abiti nuovi dall’Italia o che, magari, abbia trasformato la disavventura del bagaglio smarrito in una rapida corsa a fare shopping sudafricano. Un ottimo alibi. E i follower si scatenano.