Belen Rodriguez, "non uno due": foto clamorosa prima delle Iene

Uno? "No, due". Belen Rodriguez spiazza tutti su Instagram replicando così alle voci piccanti che negli ultimi giorni spiegavano l'assenza per una puntata da Le Iene. Dopo i sospetti su una possibile nuova crisi privata con il compagno Stefano De Martino, la showgirl argentina aveva motivato la sua momentanea "sparizione" con l'esigenza di un "tagliando". Motivazione piuttosto criptica e sibillina che anziché mettere a tacere le lingue lunghe, le ha scatenate. Qualcuno ha addirittura intravisto un "pancino sospetto" ipotizzando l'arrivo di un terzo figlio, il secondo da De Martino. Ora Belen, 38 anni, ha voluto rispondere anche a queste teorie.

"Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due!", annuncia ai quattro venti sul proprio profilo social, spiegando tra parentesi che si tratta di una "Fake news". L'ennesima, tra l'altro. Per smentire ufficialmente una sua gravidanza, posta anche una foto dove appare con un finto pancione mentre scherza con il suo parrucchiere Mimmo e un amico anche loro fintamente "incinti".





C'è da dire che la stessa Rodriguez aveva inavvertitamente e involontariamente alimentato l'ipotesi di una nuova dolce attesa mettendo un "like" a un commento di un fan che le chiedeva apertamente della gravidanza. Tutto materiale perfetto per poterne ricamare per giorni e giorni.