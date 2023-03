De Filippi, "ci vuole rispetto": caos in sala prove. Mentre lei non c'è...

29 marzo 2023 a

a

a

Attimi di tensione tra Mattia Zenzola e Umberto Gaudino ad Amici. Il ballerino e il professionista hanno avuto una discussione in sala prove, come si è visto nella puntata del daytime andata in onda oggi su Canale 5. Il ballerino professionista di latino americano ha lasciato la stanza perché infastidito dal comportamento dell'allievo. Nel frattempo era presente anche un'altra ballerina, Benedetta, che subito ha richiamato il compagno, facendogli notare i suoi sbagli.

"Mi sembra chiusa". Maria De Filippi spiazza tutti, caos in studio

Nonostante Mattia e Umberto si conoscano da tempo, sembra che il primo non riesca proprio ad ascoltare i consigli del professionista per migliorare. I due, alla fine, hanno avuto un confronto piuttosto acceso. E Umberto si è lasciato andare a una sfuriata mai vista prima: "In questo momento ho bisogno di parlare. Come tu stai facendo il tuo percorso, noi ci mettiamo a disposizione per voi. Ci vuole rispetto. Da parte tua non c’è mai un sorriso o un approccio positivo a quello che si fa. Il fatto che io devo stare lì a parlare con un ragazzino mi fa girare le scatole".

"Va fatto. Per chi ci ha lasciato: Ezio Greggio, struggente appello alla De Filippi

Mattia allora è apparso dispiaciuto per l’accaduto e ha ammesso i suoi errori: "Io mi arrabbio con me stesso”, ha detto, aggiungendo poi che a volte si comporta “come uno scemo”. “Se mi avessi fatto questo discorso un mese fa ci sarei cascato - ha risposto Gaudino, profondamente deluso -. Io vedo le stesse cose che vedevo l’anno scorso”. Alla fine però ha deciso di essere più comprensivo nei confronti del ragazzo: "Lascia stare la sfuriata di prima. Tu devi crescere! Ci siamo chiariti. Fammi vedere, quando ci vediamo, la differenza. Io ti voglio bene e lo sai”. Intanto su Twitter in molti hanno commentato l'accaduto dicendo di non aver mai visto il professionista reagire così: "Umberto così nero non l'ho mai visto".