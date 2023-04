Giulia Salemi compie 30 anni? Nuda di fatto alla festa: ecco il video

01 aprile 2023 a

Roba da matti. O meglio... roba molto spinta. Si parla della showgirl Giulia Salemi e del suo 30esimo compleanno, che si celebra proprio oggi, domenica 1 aprile. E la scorsa notte, la grande festa organizzata dall'ex GfVip: un maxi-party in una location esclusiva, ossia il Red Room Milano.

Alla festa, tra i vari, presenti il compagno Pierpaolo Pretelli e la madre, Fariba Tehrani. Dunque altri vip, ta i quali: Federica Nargi, Bianca Atzei, Elettra Lamborghini, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Il nome dell'evento? "Salotto Salemi".

Molta musica, altrettanti brindisi, alla console i Gemelli Diversi, poi si sono esibiti anche Paolo Meneguzzi e i Sonora. Dunque, il capitolo-abito scelto da Giulia Salemi. Un doppio outfit, per la precisione. Il primo vestito, come detto in premessa, davvero spinto: un lungo abito bianco del tutto trasparente il quale, insomma, lasciava davvero pochissimo spazio all'immaginazione. Dunque un raffinatissimo vestito rosa. In ogni caso, bellissima.

La Salemi, riferiscono i presenti, ha passato l'intera serata al fianco della sua dolce metà, Pretelli: nelle scorse settimane i due hanno avuto una profonda crisi, mettendo addirittura il loro rapporto in discussione. Crisi, però, che è stata superata anche grazie ai consigli di Alfonso Signorini, che ha avuto un ruolo importante nel riavvicinare la coppia.