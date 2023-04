Maria De Filippi, bomba-Carlucci: "Prima dei funerali di Costanzo..."

01 aprile 2023 a

"Stiamo in marcia per cercare di riportare il pubblico al sabato sera di Rai 1". Milly Carlucci non demorde e anche se Il Cantante Mascherato non decolla, la conduttrice non teme una sua cancellazione. "Bisogna tener conto che il gradimento del pubblico cambia. Era dal 2019 che mancava un programma di intrattenimento organico, causa Covid. L’onere, oltre che l’onore, è quello di ricominciare ad occupare uno spazio che era rimasto vacante". Anche la competizione con Maria De Filippi non la preoccupa. Tra le due, nonostante i rumors, i rapporti sono ottimi: "Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio - ammette a SuperguidaTv -. Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità".

La Carlucci aggiunge di stimare molto la collega, "perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini; è una grandissima professionista". Intanto tutti attendono il ritorno di Ballando con le Stelle. La domanda che tiene i telespettatori sulle spine è però una sola: Selvaggia Lucarelli ci sarà il prossimo anno oppure no?

"Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle - racconta la Carlucci -. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno".