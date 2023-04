Selvaggia Lucarelli affondata: "Veleno sulla Fagnani? Ecco perché rosica"

02 aprile 2023 a

a

a

Chi sparge veleno, raccoglie veleno. E ora nel mirino ci finisce Selvaggia Lucarelli, che tra i vari bersagli che ha colpito negli ultimi tempi non ha evitato Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, il programma di Rai 2 che ha recentemente concluso la sua prima edizione in prima serata. Contro la Fagnani, infatti, la Lucarelli ha picchiato durissimo, il consueto livore gratuito.

E ora, ecco che la risposta non arriva direttamente dalla Fagnani, ma da un commento - durissimo - di mowmag.com, rilanciato anche da Dagospia: "A Selvaggia non piace Belve perché non è capitato a lei", si legge. E ancora, aggiungono: "Quando si è pensato a un programma di interviste feroci hanno scelto un'altra. Basterebbe per far rosicare anche il più puro di cuore", avanzano una teoria che ha più di una parvenza di verità.

"Sono fatti miei!": Mentana sbotta e inchioda Massimo Giletti

Ma non è finita. "Selvaggia Lucarelli - riprende MowMag - ha costruito il proprio personaggio in tanti anni di pervicace gavetta per guadagnarsi un posto ad alzar palette nella giuria di Ballando con le Stelle, suo più grande e continuativo impegno finora", si legge. A veleno, insomma, si risponde con ancor più veleno. In attesa della probabile risposta di Selvaggia Lucarelli...