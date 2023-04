Milly Carlucci? "Novità clamorose": una bomba sulla conduttrice

02 aprile 2023 a

Nonostante manchino ancora diversi mesi prima dell'inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle, ci sono già diverse indiscrezioni. Su Oggi, Alberto Dandolo ha rivelato diversi retroscena sull'edizione prossima. "Le novità saranno clamorose. La conduttrice ha infatti in mente di rinnovare il cast fisso e delle dinamiche della gara", si legge nell'articolo.

Cosa ha in mente Milly Carlucci è difficile saperlo: cominciano a scricchiolare le sedie di Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e soprattutto di Selvaggia Lucarelli? Ed eventualmente chi prenderà il loro posto? I dubbi sono tanti ma le novità ci saranno, il programma verrà sicuramente rinnovato. Selvaggia Lucarelli o Guillermo Mariotto, in particolare, potrebbero stare fuori dalla giuria visto che nell'ultima edizione ci sono stati diversi scontri, soprattutto per la partecipazione del fidanzato della Lucarelli, lo chef di È sempre mezzogiorno Lorenzo Biagiarelli, al talent. Per ora nulla è certo.

Quello che al momento è sicuro è che la conduttrice si sta concentrando su Il Cantante Mascherato che è in corso. "Milly Carlucci ce la sta mettendo tutta per far risalire gli ascolti del suo show. Ma non è bastato l’ingresso in giuria di Iva Zanicchi e Christian De Sica per fidelizzare il pubblico del sabato sera di Rai uno".