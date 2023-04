Maria De Filippi, Aaron ribalta Amici: "Non so più cosa fare"

03 aprile 2023 a

Acque agitate ad Amici 22. Aaron crea scompiglio all'interno della scuola di Maria De Filippi che di fatto deve fare i conti con un cantante in piena rotta di collisione con i giudici e i coach. L'ultimo scontro che ha coinvolto Aaron si è consumato con Cristiano Malgioglio. L'allievo infatti si è soffermato molto sul brano "L'emozione non ha voce" e di fatto ha dovuto subire le critiche di Malgioglio che lo accusa di non saper cantare in modo dolce.

Una stoccata che non è stata affatto digerita da Aaron che si è sfogato in modo duro: "In realtà sto lavorando proprio su questo e mi dispiace. Allora penso sia proprio una questione di timbrica, perché non ero arrabbiato lì. Forse avendo un timbro arrogante faccio più fatica a sembrare romantico. Non so più come fare".



E a sposare la tesi di Malgioglio sono anche Angelina e Benedetta. Proprio Angelina ha affermato: "Sono d’accordo con Cristiano perché quel brano era più dolce rispetto a come l’hai fatto tu". E ancora: "Il problema è proprio parlare della voce, lui giudicava l’intensità". Inevitabile la replica di Aaron: "Sono un po’ stanco perché faccio sempre tanta fatica in puntata mentre vedo che alle prove sono tanto centrato. In puntata mi sento come le mie battute, fuori luogo". Insomma la sfida di Amici si accende e gli scenari in vista del serale sono del tutto imprevedibili...