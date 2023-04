Maria De Filippi, polemica a Uomini e donne: chi è questa ragazza

07 aprile 2023 a

A corteggiare Luca Daffrè nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5 è arrivata Alessia. Non una ragazza qualsiasi, osserva Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Lollo Magazine. Si tratta infatti di Alessia Spagnulo che è seguito da 240mila follower su Instagram ed è già un volto televisivo visto che è una giornalista sportiva, modella e attrice. Alessia peraltro nel 2018 ha partecipato a Miss Italia portandosi dietro la figlia neonata, Chloè, ed è stata per questa ragione anche a Domenica In.

Come premesso dalla stessa De Filippi, Luca e Alessia un po' si conoscono. Perché prima di prendere parte alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, Daffrè ha avuto una breve conoscenza via telefono con questa ragazza. Tanto che Alessia si è proposta al programma proprio per ricontattarlo. Ma molti telespettatori non hanno apprezzato questa situazione. Secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni su Instagram, infatti, c'è molta diffidenza quando approda nel programma una persona che è già stata in televisione perché inevitabilmente nascono dei sospetti sulle sue vere intenzioni.

"Sicuramente sarà lì per l’amore", scrive uno sui social. "Qualcuno crede davvero che non si siano mai visti?", azzarda un altro. "Ma sicuro un copione ben studiato", si legge ancora sui social network.