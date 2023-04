Cesare Cremonini, flirt con la celebre giornalista? Dago fa il nome

06 aprile 2023 a

a

a

Tam-tam impazzito su Cesare Cremonini, il celebre cantante. Da giorni si sussurra di un suo nuovo flirt con una celebre giornalista. Inizialmente si parlava di un volto noto in forza alla Rai. Ma ora cambiano indizi e piste. Secondo le indiscrezioni che viaggiano su diversi siti, non si tratterebbe di una giornalista di Viale Mazzini, bensì di Vera Spadini, la giornalista di Sky Sport.

E sulla vicenda ecco piombare Dagospia, che aggiunge subito dettagli e particolari su tutta questa vicenda di puro gossip. Il sito diretto da Roberto D'Agostino si chiede: "Galeotta fu l'intervista?". Dunque, spiega nel dettaglio, rivendicando la paternità dello scoop: "Come Dago-rivelato - si legge nel titolo proposto dal sito - Cesare Cremonini e Vera Spadini, giornalista Sky Sport in odore di relazione con il cantante, potrebbero essersi conosciuti durante l'intervista andata in onda il 10 luglio del 2022 su Sky, registrata in occasione del suo concerto all'autodromo di Monza".

E ancora, un maliziosissimo Dagospia aggiunge: "Cesare e la Cesarina (ribattezzata così dai suoi fan su Instagram) hanno anche un amico in comune: Valentino Rossi. Che sia stato il loro cupido?", conclude Dago lasciando aperto l'interrogativo e promettendo, tra le righe, di avere ancora qualcosa da raccontare su questa vicenda. Salvo smentite dei diretti interessati.