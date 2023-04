Isola dei Famosi, è gaffe: Vladimir Luxuria? Come la presentano

07 aprile 2023 a

Manca poco, pochissimo, all'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi inizierà lunedì 17 aprile e andrà in onda su Canale 5. Come già anticipato gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Quest'ultimo, a differenza della prima, è una new entry. Sarà lui a sostituire Nicola Savino. A dare l'annuncio ci ha pensato l’account ufficiale Instagram de L’Isola dove Luxuria e Papi vengono definiti "gli opinionisti ufficiali". Poi si legge: "Ci accompagneranno per tutto il nostro cammino: lei con i suoi abiti sgargianti e lui con la sua… Mooseca". Fin qui nulla di strano.

A far rizzare però le orecchie del pubblico sono le storie postate. In questo caso infatti c’è stata una gaffe: i due opinionisti sono stati presentati come "concorrenti ufficiali". Uno scivolone che ha mandato in tilt alcuni utenti. In molti si sono domandati quale ruolo spettasse realmente a Papi e Luxuria. Chi ha in mano l’account del reality, accortosi dello scivolone, è subito corso ai ripari, cancellando la Story.

D'altronde l’ex conduttore di Sarabanda e l’ex parlamentare saranno opinionisti e non naufraghi. Intanto si vocifera di un diktat da parte di Pier Silvio Berlusconi. L'amministratore delegato ha messo alla porta alcuni possibili concorrenti. Il motivo? Punta a un reality "meno trash".