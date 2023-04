Michelle Hunziker da Tomaso Trussardi, il dettaglio che non sfugge ai fan

08 aprile 2023 a

Tomaso Trussardi ha festeggiato i suoi 40 anni con una festa a Bergamo Alta insieme ai suoi più cari amici e soprattutto con Michelle Hunziker, mamma delle sue due bambine e ora diventata nonna di Cesare, il figlio avuto da Aurora Ramazzotti. La loro storia d'amore è durata dieci anni, poi c'è stata la separazione. Ma i rapporti tra i due sono ottimi, tanto che l'imprenditore l'ha voluta al suo fianco per il suo party di compleanno. "Tanti auguri daddy", ha scritto la conduttrice di origine svizzera postando una serie di foto di Tomaso con Sole e Celeste. Un collage di foto sul quale Trussardi ha messo una serie di faccine con gli occhi a cuore.

Un dettaglio che non poteva passare inosservato soprattutto ai tanti fan di Tomaso e Michelle che sperano ancora in un riavvicinamento. Del resto non mancano scatti dei due a cena insieme o in montagna con le figlie. "Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere" aveva detto la Hunziker qualche tempo fa. Poi però più niente. Fino alla festa di Trussardi dove la coppia, nonostante tutto, sembra ancora molto affiatata. Ma si tratta solo di affetto e buoni rapporti o in fondo c'è qualcosa di più? Difficile dirlo adesso...