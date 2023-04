Benedetta Porcaroli, confessione choc: "Io presa a sputi"

08 aprile 2023 a

a

a

Benedetta Porcaroli, nuovo volto del cinema italiano, era in gita scolastica a Praga, sette anni fa, quando per un bacio in discoteca due compagni di scuola se le sono date di santa ragione. L'allora diciassettenne attrice infatti ha scatenato la furia dell'ex fidanzatino che vedendola con un altro l'ha presa a sputi e cacciata dalla stanza per non farle vedere come avrebbe poi picchiato il rivale. Che lo ha successivamente portato in tribunale dove è stato condannato a 9 mesi per lesioni. I fatti, riporta il Corriere della Sera, sono stati ricostruiti dalla Porcaroli in aula.

"Schlein mi piace, spero che...": Claudio Amendola, l'incredibile confessione

Tutto avviene la sera del 29 novembre 2015. "Con Andrea Volpi ed Edoardo Bizzaglia eravamo compagni di scuola ma non di classe. Con Andrea avevamo avuto una frequentazione, ma niente di più, finita già da tempo, e avevamo ripreso a vederci in una comitiva di amici comuni. Con Edoardo ci siamo in realtà conosciuti proprio durante questa gita, ci siamo dati un bacio, in discoteca. Stavamo in una serata euforica, avevamo un po’ bevuto, ma in realtà chiacchieravamo, avevamo un rapporto molto normale", racconta l'attrice secondo quanto scrive il Corriere. "Sono derivate delle conseguenze?", le chiede il pm. "Beh, sì... Andrea diciamo ha reagito... Ci ha visti, sì. Ha reagito dando uno schiaffo a Edoardo e a me, visibilmente arrabbiato, ha sputato sul viso".

"Ero ricco, poi ho perso tutto. Vi dico la verità": la confessione di Ferrini

Una volta in hotel Benedetta va a parlare con Andrea: "Era arrabbiato, mi ha detto 'come hai potuto farmi una cosa del genere?', che si sentiva preso in giro perché ci aveva visti ridere e aveva chiesto a Edoardo di cosa stessimo parlando. C’è stato un secondo sputo e allora me ne sono andata". Quindi Andrea mentre Edoardo si è addormentato entra in camera: "Erano passate un paio d’ore, sentiamo bussare alla porta, un ragazzo apre ed entra Andrea che mi preleva, sollevandomi, dalla stanza e mi sbatte fuori chiudendo la porta da dentro". Si fa dare dalla reception un'altra chiave e quando entra Edoardo è "completamente tumefatto, insomma, era appena stato… c’era tantissimo sangue, insomma, tutto il cuscino pieno di sangue, era visibilmente distrutto. Ma non voleva farmi preoccupare". Insomma, era "livido, e i professori si sono assolutamente accorti di questa cosa, ma non si sa, non avevano… non hanno fatto domande".