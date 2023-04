Antonella Clerici furibonda in tv: "Arrabbiata, non lo voglio più vedere"

08 aprile 2023 a

Antonella Clerici è apparsa molto arrabbiata con Alfio Bottaro, mascotte del suo programma culinario su Rai 1, È sempre mezzogiorno. Ultimamente lui e la conduttrice sembrerebbero essere un po' ai ferri corti. Nella puntata andata in onda ieri, dopo che Alfio ha preso in mano il grembiule della presentatrice, lei ha deciso di non indossarlo spiegando: "Non voglio che me lo leghi Alfio perché sono arrabbiata. Sono molto arrabbiata con lui, non lo voglio più vedere”.

Non è chiaro cosa sia successo tra i due. Lui però l’ha presa a ridere, come sempre, e ha detto di essere anche lui arrabbiato ma con Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, volto fisso delle puntate del venerdì. E quando la Clerici ha chiesto ad Alfio perché fosse arrabbiato con Giovanna, lui ha detto: “Primo non mi lascia stare e seconda cosa le ho detto di mettere una foto con me e non l’ha messa”.

Passando alle ricette, la Clerici ha spiegato che ieri tutti i piatti sarebbero stati magri, a base di pesce e verdure e senza carne e insaccati. “È tradizione che oggi si mangi assolutamente magro - ha chiarito Antonella -. Noi ovviamente non potevamo tirarci indietro e quindi naturalmente seguiremo rigorosamente questo modo di approcciarsi al Venerdì Santo”.