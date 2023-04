Ilary Blasi "gode", figuraccia di Totti e Noemi: "Almeno tienilo basso"

08 aprile 2023 a

a

a

Appuntamento romantico per Francesco Totti e Noemi Bocchi: i due sono stati avvistati al concerto di Eros Ramazzotti. La loro presenza, però, ha scatenato qualche polemica. Ieri la fidanzata dell'ex calciatore ha postato una foto su Instagram che già aveva fatto intuire qualcosa ai fan: si trattava della foto del tesserino per accedere al backstage del concerto di Eros.

"L'ha già fatta cambiare": Ilary umilia Totti, il gesto più grave dopo la separazione

Ma se Noemi pare sia una fan appassionata di Ramazzotti, Totti invece non avrebbe lo stesso trasporto della compagna per le canzoni del noto artista. Un utente avrebbe segnalato a Deianira Marzano, l'esperta di gossip, una foto in cui Francesco tiene il telefono in mano e sembra fare delle dirette. Stando alle segnalazioni di chi era al concerto, pare che l'ex capitano della Roma avrebbe tenuto il telefono in mano per quasi tutto il tempo del concerto.

"Troppa intimità". Ilary Blasi e Bastian, la foto che sconvolge Totti | Guarda

"Non dico cantarle tutte, nemmeno divertirti per forza eh, ma almeno tienilo basso", avrebbe commentato un utente a proposito del cellulare di Totti. Noemi e Francesco si trovavano nel palco vip, insieme ai figli maggiori di lui e ad alcuni amici della coppia. Sullo stesso palco erano presenti anche Gigi D'Alessio e Thomas dei Maneskin. Durante la diretta dell'ex calciatore, che comunque è stata molto seguita, lui ha dedicato a Noemi la celebre "Un'altra come te", aggiungendo: "E dove la trovo io?". Alla figlia, invece, avrebbe dedicato "Favola".