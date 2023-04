Michelle Hunziker, "è stranissimo": la foto che "preoccupa"

08 aprile 2023 a

Momento di svago per Michelle Hunziker. La conduttrice è in Svizzera, a Interlaken, con le sue due bambine, Sole e Celeste Trussardi. Un weekend all'insegna di escursioni e avventura. Tra queste quella svolta nella mattinata di sabato 8 aprile, quando le tre sono andate a visitare un ghiacciaio e ci sono anche entrate attraverso un tunnel. A documentare tutto è stata la Hunziker tramite il proprio canale Instagram.

"Ragazzi stiamo attraversando un tunnel di ghiaccio con le pareti di ghiaccio e siamo all'interno della montagna, al ghiacciaio. Siamo nel ghiaccio, che ansia è stranissimo e siamo tutti rallentati per l'altitudine. Un'esperienza incredibile - dice mostrando ai fan il paesaggio mozzafiato -. Il tunnel che raggiunge la vetta è stato costruito da molti italiani nel 1912".

Da poco la conduttrice svizzera è diventata nonna del piccolo Cesare, figlia di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Un'occasione per riunire tutta la famiglia. Ma non solo. Da poco l'ex marito Tomaso Trussardi ha compiuto 40 anni. L'imprenditore ha festeggiato con amici e cari. Tra questi c'era anche la Hunziker. Eppure tra i due non ci sarebbe più nulla se non una forte amicizia. Così come ammesso più volte da entrambi.