Mara Venier, l'ira furibonda: "Avete pure il coraggio di mettere la mail?!"

09 aprile 2023 a

Mara Venier sbrocca su social. E per un buon motivo. La conduttrice di Domenica In ha infatti scovato in rete alcune pubblicità (e truffe) che usavano il suo volto senza alcun consenso. E così la Venier ha deciso di reagire e di mettere le cose in chiaro: "Mai fatta questa pubblicità... e avete pure il coraggio di mettere la vostra mail... segue querela! Truffa", questo è quanto si legge sui suoi profili social. Mara Venier ha condiviso uno screen in cui mette in evidenza l'email e quindi l'autore della truffa e l'immagine utilizzata per la promozione di un farmaco definito "miracoloso".



"Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigeneranno in 5 giorni", questo il messaggio che gira sui social e che è arrivato anche alla stessa Mara Venier poiché l'autore della truffa ha usato il volto della conduttrice per cercare di fregare più utenti possibili.

Ma non è la prima volta che accade qualcosa del genere. In passato la Venier era finita nel mirino dei truffatori dei social proprio per altre pubblicità ingannevoli e la stessa conduttrice aveva minacciato seri provvedimenti per evitare che si ripetessero episodi simili. Ma purtroppo anche questa volta la truffa del web l'ha colpita di nuovo...