Federica Pellegrini, la scoperta nel bagno del ristorante: "Cosa ho trovato"

Federica Pellegrini sui social ultimamente è molto attiva. Racconta le sue giornate e soprattutto i suoi momenti di total relax, come ad esempio una cena al ristorante. E così in un post sui social, proprio la campionessa del nuoto italiano ha parlato di quello che ha trovato all'interno del bagno di un ristorante: assorbenti gratuiti. Una scoperta che la Pellegrini ha voluto sottolineare anche con un post sui social per spiegare quanto questo tipo di attenzioni da parte di un locale o di un ristorante siano apprezzate dalle donne: "Comunque trovare assorbenti for free nel bagno di un ristorante mi fa capire che forse le cose stanno cambiando.

In tutta la mia vita li avevo trovati solo in un altro ristorante. Questo è importante!! È un'attenzione in più rispetto a un'esigenza/emergenza prettamente femminile! Questo mi fa stare bene". Immediatamente il suo post ha avuto una valanga di condivisioni e di like. Un messaggio importante per tutte le donne ma soprattutto per i gestori dei locali che dovrebbero seguire il consiglio della Pellegrini, ormai diventata vera e propria testimonial sui social di questa "battaglia". Una battaglia che di certo sarà condivisa da milioni di donne in tutta Italia.