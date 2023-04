Maria De Filippi, Milly Carlucci asfaltata: cosa è successo dopo Amici

09 aprile 2023 a

a

a

Una vera e propria macchina da guerra. Maria De Filippi non si ferma e colleziona così ancora un altro trionfo negli ascolti del sabato sera. Alla vigilia di Pasqua Amici ha intrattenuto 3.84 milioni di persone (27.1% di share), creando ancor più divario con Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci che ha perso di nuovo pubblico, coinvolgendo solo 1.8 milioni di utenti (15.5%), cioè 200mila in meno della scorsa settimana. Il talent di Rai Uno è un disastro sul fronte share: scendere sotto il 16% è un colpo durissimo. Maria infatti questa volta ha doppiato in modo chiaro e netto Milly Carlucci.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 8 aprile 2023:

Rai Uno, Il Cantante Mascherato ha appassionato 1.804.000 spettatori con il 15.5% di share;

Canale 5, Amici ha convinto 3.847.000 spettatori con il 27.1% di share;

Rai Due, FBI + FBI International è stato seguito prima da 862.000 spettatori (4.9%) e poi da 898.000 (5.2%);

Italia Uno, Jurassic Park ha interessato 686.000 spettatori (4.2%);

Rai Tre, Le cose che non ti ho detto ha totalizzato 889.000 persone (5.2%);

Rete 4, Il Re dei Re è stato seguito da 677.000 spettatori (4.8%);

La 7, Eden, un pianeta da salvare ha convinto 498.000 spettatori (3.4%);

Tv 8, 4 Hotel ha totalizzato 345.000 spettatori (2%);

Nove, La Passione di Cristo ha raggiunto 78.000 persone (1.2%).



Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti ha convinto 3.727.000 telespettatori (21.3%);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 3.499.000 persone (20%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 1.176.000 telespettatori (6.8%);

Rete 4: Controcorrente ha ottenuto 644.000 spettatori nella prima parte del programma (3.7%) mentre nella seconda ne ha avuti 518.000 (2.9%);

La 7: In onda ha raggiunto 752.000 persone (4.3%);

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza ha appassionato 245.000 spettatori (1.45%).

Rai Uno: L’Eredità ha convinto inizialmente 2.368.000 spettatori (20%) e successivamente 3.435.000 utenti (24%);

Canale 5: Avanti un altro! Story ha raggiunto 1.886.000 spettatori (16.7%) e nella seconda parte ne ha raggiunti 2.900.000 (20.9%).