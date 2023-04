Domenica In, Mara Venier spazientita: "La Rai paga"

09 aprile 2023 a

Si parla del canone a Domenica In. Ad aprire l'argomento il cantante Morgan, ospite di Mara Venier nella puntata di domenica 9 aprile su Rai 1. Qui l'artista ha giustificato il canone dicendo che non ha senso appellarsi alla questione della "pubblicità". Eppure inizialmente la conduttrice ha capito che Morgan intendesse attaccare il canone, tanto da arrivare a dire: "Come? La Rai per tutto questo paga e tanto. Per fare dei bei programmi...".

Ma subito Morgan le ha spiegato di essere d'accordo con lei. E la Venier ha proseguito difendendo il canone. Una frecciata a Matteo Salvini? D'altronde non è una novità la battaglia del leader della Lega. Dopo l'ultimo Festival di Sanremo e le tensioni che hanno coinvolto alcuni vertici Rai, il viceministro ha detto che "ci sarà da fare una riflessione sul canone, su quello che costa la Rai, su certi superstipendi e sugli agenti esterni".

E ancora, si è detto convinto che "bisogna togliere il canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo". "Va ripensato profondamente il ruolo del servizio pubblico" anche guardando a come funziona "in altri Paesi europei". Che dunque la Venier volesse mandare un messaggio al leghista? Chissà.