Maria De Filippi, Alessio stravolge Amici: "Quelle lacrime...", lo sfogo

Nella quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5, sabato 8 aprile, è stato eliminato Alessio Cavaliere, del team Todaro-Arisa, che ha perso la sfida con il suo amico Mattia Zenzola. Dopo aver lasciato la casa di Amici e salutato i suoi compagni, Alessio si è sfogato: "Eccoci qui, di ritorno nella mia bella Napoli. Che viaggio. Rendersi conto che è finita lascia un po’ d’amaro in bocca, ma basta uno sguardo al passato per rendermi conto quanto quest’esperienza mi abbia cambiato la vita", ha scritto il ballerino in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

A questo punto, con l'eliminazione di Alessio Cavaliere tutte e tre le squadre in gara hanno tre componenti. E l'ansia dei concorrenti cresce. Del resto, Amici è una esperienza di vita. Come spiega bene lo stesso Alessio: "Grazie Maria, per quello che è oggi Amici. Grazie, per tutte le giornate no, per le incomprensioni, per i pianti, per le gioie, per i sorrisi e per gli sguardi, per tutte le porte in faccia e per i complimenti che fanno bene al cuore. Grazie ragazzi, vi devo tanto". Quindi il ballerino ha concluso: "Mi sento bene, sono felice. La vita è stupenda, apprezziamone ogni sfumatura".