Fedez linciato: "Marchettaro", "Succube di tua moglie". Tutto per una foto...

Non sprizzano certo felicità i Ferragnaz in vacanza a Dubai. Nelle immagini condivise sui social per raccontare la loro Pasqua negli Emirati Arabi Chiara Ferragni e Fedez appaiono seri e distanti e l'abbraccio in favore di fotocamera non sembra dei più calorosi alimentando il gossip sulla loro relazione già bollata come in crisi. Del resto il rapper aveva già chiarito che a Dubai non avrebbe mai più rimesso piedi, eppure ci è andato di nuovo. La vacanza infatti pare sia stata scelta da Chiara Ferragni ignorando ciò che Fedez pensa di Dubai. Il marito, infatti, in una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio - era il maggio 2022 - aveva giurato di non metterci più piede. "Io ci sono stato a Dubai, poi ho visto un video di Nova Lectio e ho deciso che non ci vado più", ha detto discutendone con Fartade e Barbascura. Sfruttamento, schiavismo: "è Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto", aveva bollato Fedez la città degli Emirati.

Come era immaginabile sotto le fotografie dei Ferragnez si sono scatenati i follower, soprattutto contro il cantante apostrofato come "incoerente", "succube della moglie", "marchettaro" puntando l'attenzione sul fatto che la vacanza potrebbe essere stata pagata - e quindi sponsorizzata - dall'hotel di lusso che ospita la famiglia. "Quando vai a scrocco e per smarkettare gli hotels tutti i principi etici passano in secondo piano evidentemente", ha scritto un fan. E qualcuno ha puntato il dito contro la moglie, Chiara. "Ma lui fa quello che decide la moglie se non vi è chiaro", si legge in un commento, mentre un altro follower spiegava: "Io penso che Fede abbia dei bellissimi ideali, purtroppo si trova a fare il criceto in una ruota (quella dì degli orrori) che non riesce più a dominare".