Michelle Hunziker esagera, bikini strizzatissimo: il video da restarci secchi

Probabilmente, la nonna più sexy d'Italia. Si parla di Michelle Hunziker, da pochi giorni nonna di Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

E la conduttrice svizzera ha scelto di trascorrere nel suo paese d'origine i giorni di festa per Pasqua, raccontando sui social come ha trascorso queste vacanze, in compagnia delle figlie che ha anche portato a visitare un ghiacciaio.

Poi, oggi - lunedì 10 aprile - nel giorno di Pasquetta la conduttrice Mediaset ora al timone di Striscia la Notizia ha seguito un workshop sul cioccolato, obiettivo imparare a fare delle barrette. Anche questo corso è stato ampiamente raccontato sui social, dove si è mostrata intenta a leccare un cucchiaio con cui girava la cioccolata.

Ma la Hunziker non si ferma mai. E così ecco che anche nel giorno di Pasquetta, su Instgram, si spende in alcuni post pubblicitari. E in uno di questi si mostra così come potete vedere nella foto qui in calce: un bikini strizzatissimo che ne esalta il fisico perfetto. E insomma, la pubblicità passa in secondo piano: gli occhi sono tutti puntati su di lei, su una meravigliosa Michelle Hunziker.