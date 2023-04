Belen Rodriguez, "il suo male oscuro": voci incontrollate

Roberto Tortora 13 aprile 2023 a

Quale “male oscuro” affligge Belen Rodriguez? Perché qualcosa alla showgirl argentina sta accadendo, altrimenti il rotocalco Diva e Donna non avrebbe pubblicato una copertina con lei e il marito Stefano De Martino e un titolo eloquente: “Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio male oscuro”. Belen è, in effetti, in un momento difficile dal punto di vista privato e che ha conseguenze anche professionali, viste le sue assenze in conduzione a Le Iene. Il mistero lo ha svelato lei stessa in alcune stories Instagram, in cui ha rivelato… di aver beccato il Covid: “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi – conclude la Rodriguez - che naturalmente non saranno mai alla mia altezza però vi dovete accontentare”.

Diverse, e maligne, erano state invece le congetture del settimanale di Cairo Editore: “Starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo…Sentirebbe di non essere più quella di una volta. Se solo qualche anno fa spopolava in trasmissione tv e riviste, nell’ultimo periodo invece stanno emergendo nuove promettenti starlette più giovani di lei”. Le ipotesi piccate del giornale che si è occupato della Rodriguez vanno a toccare anche la sfera coniugale e una certa invidia professionale: “La situazione di disagio vissuta da Belen, però, potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche il marito con cui i ruoli sembrano essersi invertiti…La star in casa adesso è lui…”.

Una cattiveria, quest’ultima, suffragata dall’ascesa televisiva di Stefano De Martino, ex-allievo di Amici e poi giudice del talent, che ha compiuto una vera e propria scalata. È diventato uno stimato conduttore televisivo e non una semplice meteora destinata ai cinque minuti di celebrità, prima di scomparire. Anche Belen non è stata da meno, a 38 anni ha alle spalle già una lunga carriera televisiva piena di soddisfazioni e da donna forte qual è non sta certo lì a piagnucolare per invidia nei confronti di un partner di cui, invece, sembra sempre più innamorata.