Justine Mattera sconvolgente: "Le ho dato un pugno. Ma aveva il naso rifatto e..."

Tempo di confessioni per Justine Mattera, che si confessa in una lunga intervista concessa a Dagospia. Aneddoti, racconti e rivelazioni anche scomodo. In particolare sulla celebre lite che ebbe nel lontano 2006 a La Fattoria. Justine Mattera, infatti, si scontrò in modo durissimo con Randi Ingerman. "Che è successo? Vi siete più viste? Avete chiarito?", chiede Mattia Pagliarulo per Dagospia

"Sì, nel 2006 ho avuto un brutto litigio in televisione con Randi Ingerman - ammette Justine Mattera -. Lei mi accusò di aver provato a rubarle il marito, che si chiamava Luca, ed era assurdo perché non avevo nessun interesse. Lui era un caro ragazzo, parlavamo con lei, però mai, mai, mai mi sarebbe passato per la testa di avere qualcosa a che fare con lui, era veramente incredibile! Ha anche detto, in onda, che mi piaceva rubare i mariti delle amiche ed era una cosa talmente lontana da me che non ci ho visto più, anzi ho visto rosso e le ho dato un pugno", ammette.

E ancora. "Ricordo che quando glielo stavo per tirare ho pensato di prenderla sul naso, ma poi osservando il suo naso rifatto, e rifatto così bene, non ho voluto rovinare l’opera e allora ho mirato alla mandibola e le ho detto che se la trovavo lungo la mia strada la investivo". Quindi, la showgirl aggiunge: "Ovviamente la D’Urso ha preteso che io mi scusassi davanti a tutto il pubblico e a Randi, io l’ho fatto volentieri, ma in realtà non ci siamo mai chiarite in seguito. E con una come Randi Ingerman, che aveva diversi problemi di salute, e di questo mi dispiace, era impossibile. Lei si è immaginata un qualcosa che non aveva niente a che fare con la realtà e allora ho lasciato perdere. Non so dove sia adesso, ma spero che si sia curata e che stia bene", conclude una Justine Mattera che per certo non censura quasi nulla.