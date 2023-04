Ilary Blasi? "Dopo il divorzio...": bomba a pochi giorni dall'Isola

14 aprile 2023 a

Mancano pochissimi giorni al via della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Al fianco della conduttrice ci sarà Vladimir Luxuria, storica opinionista del programma, affiancata da Enrico Papi.

E nell'attesa, Luxuria si confida a Super Guida Tv, in un'intervista tutta incentrata sulla nuova edizione del reality. Sulla Blasi, afferma: "È una conduttrice generosa, si fida molto dei suoi opinionisti". Dunque ricorda quando nel corso dell'ultima edizione cadde da una sedia e assicura: "Non era preparato".

Su Enrico Papi, Vladimir sottolinea come "conosce benissimo il mezzo televisivo". E ancora, si dice sicura che rappresenterà "la giusta leggerezza che ci vuole". Dunque, Vladimir Luxuria si sbottona su come la Blasi affronterà quest'Isola dei Famosi dopo il chiacchieratissimo divorzio da Francesco Totti. Nonostante il periodo burrascoso, spiega, "sarà in grado di non far pesare sugli altri anche quelle che sono state alcune sue vicende personali". E ancora: "Credo che la vivrà meglio, perché l’anno scorso, anche il fatto di tenerlo segreto, di non svelarlo, di viversi tutto da sola, anche nel periodo in cui maturava ancora di più tutto quello che è successo, se è riuscita a farlo l’anno scorso, figurati quest’anno".

Dunque, Luxuria lascia intendere di essere stata conscia del fatto che già durante la scorsa edizione qualcosa tra Totti e Ilary non andasse. Ma cosa pensava in quel momento? "Di rispettarla. Perché io penso sempre che le persone non si devono sentire forzate a raccontare cose molto intime, devono decidere come e quando farlo. Quindi ho rispettato ovviamente i suoi tempi", conclude Vladimir Luxuria.