Gerry Scotti lascia Mediaset? La frase che scatena il panico a Cologno Monzese

Se il mercato dei trasferimenti dei calciatori fa impazzire i tifosi, quello degli artisti e dei conduttori televisivi spaventa i dirigenti e i telespettatori. Il passaggio clamoroso di Alessia Marcuzzi in Rai ha prodotto, fin qui, risultati di successo con il suo Boomerissima e le ospitate a Viva Rai 2 di Fiorello al Festival di Sanremo. Cosa succederebbe, però, se ora anche Gerry Scotti lasciasse Mediaset e approdasse alla tv di Stato? A far venire i brividi lungo la schiena ai dirigenti di Viale Europa è una battuta sibillina di Gerry durante una delle tre puntate de La TV dei 100 e uno. Nel rispondere alla domanda di un bambini che gli chiedeva se avesse mai pensato di traslocare in Rai, il conduttore del Milionario è stato ambiguo: "Leggi nel futuro…".

Potrebbe, dunque, avvenire il clamoroso divorzio da Mediaset dopo tanti anni? Gerry Scotti non ha mai fatto mistero di voler condurre, un giorno, un programma che lo porti in giro per l’Italia a scoprire le bontà culinarie legate al cibo e al vino. Basta, insomma, con i soliti quiz o talent-show. Per non parlare, poi, del Festival di Sanremo, uno dei sogni nel cassetto dell’ex-voce di Radio Deejay, giustificato a maggior ragione dalla sua formazione e passione musicale.

Ha cominciato la sua carriera come deejay, del resto. Il suo "funerale" dall'azienda di Cologno Monzese potrebbe già esser stato inscenato allegoricamente durante una delle puntate di Felicissima Sera, condotto da Pio e Amedeo. Vedremo se, dopo il dominio quadriennale di Amadeus, un altro ex-Radio Deejay prenderà il timone della kermesse canora più famosa d'Italia, sancendo uno dei "colpi di mercato" televisivo più clamorosi degli ultimi anni.