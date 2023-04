Chanel Totti, bacio rubato in discoteca: il video proibito

17 aprile 2023 a

a

a

Chanel Totti è uscita allo scoperto con Cristian Babalus. I due sembrerebbero fare coppia in maniera ufficiale, dopo il bacio immortalato all’interno di un locale. Il video è diventato virale in men che non si dica, e non solo perché si tratta della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. L’interesse su questa storia è alto perché è nata tra molte polemiche, dopo che la tiktoker Martina De Vivo ha accusato Chanel di averle rubato il compagno, con il quale tra l’altro ha un figlio.

Il caso è stato ampiamente dibattuto sui social, con la De Vivo che ha sostenuto che Babalus abbia iniziato a frequentarsi con la figlia di Totti e Blasi prima di chiudere la relazione con lei. Fatto sta che la vicenda si è arricchita di nuovi sviluppi: sotto le luci soffuse di una discoteca, Chanel e Cristian si sono lasciati andare a un tenero bacio nel corso di quella che sembra essere una serata su amici. Il video del bacio è apparso innanzitutto su TikTok ed è stato girato in un locale di Roma.

Corna, "Chanel è stata con mio marito"? Lo scatto di rabbia di Francesco Totti

Dietro la console spuntano proprio Chanel e Cristian, con le effusioni che sembrano una sorta di ufficializzazione della loro relazione. I due per ora hanno scelto la linea del silenzio sui rispettivi profili social, ma il video che sta girando vale più di mille parole.