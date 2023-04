Chanel Totti, chat compromettenti: "Era davvero l'amante del mio ex"

08 aprile 2023 a

Il triangolo composto da Martina De Vivo, Cristian Babalus e Chanel Totti si arricchisce di un nuovo capitolo. Sebbene la figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano giallorosso non abbia mai voluto rilasciare dichiarazioni in merito, la De Vivo e l’ex compagno continuano a suonarsele di santa ragione via social. La vicenda è piuttosto intricata: Martina accusa Cristian di averla tradita con Chanel e di aver trovato una telefonata che lo prova.

Lui sostiene che i contatti con la secondogenita di Totti siano iniziati quando era già andato via di casa. Versione smentita ancora una volta dalla De Vivo, che ha pubblicato su Instagram gli screen di alcuni messaggi che si sono scambiati lei e il padre di sua figlia dopo il fattaccio: “Mi viene da ridere a leggere tutto questo schifo. Nessuno nega che io e lui litigavamo spesso, ma ho numerose prove del fatto che quando ho trovato la chiamata io e Cristian stavamo ancora insieme. Ne ho tante tante tante, quindi do solo come consiglio a loro di non obbligarmi a mostrarle”.

Cosa che poi la De Vivo ha deciso di fare. “Neghiamo fino alla morte pure se c'è la chiamata? Non te meriti neanche più di parlare, anche se fosse sarebbe inutile perché fai solo schifo e l'importante è che io non voglio più avere a che fare niente con te. Prendi le tue cose e vattene via”, ha scritto lei sabato 11 marzo. Lui pochi minuti dopo ha risposto: "Tu hai perfettamente ragione in tutto, io non riesco a stare senza di te ma dall'altra parte ti meriti tutta la serenità”.